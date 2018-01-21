"Красная Армия" переиграла в овертайме "Спартак"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Красная Армия" на выезде обыграла в овертайме "Спартак" со счетом 4:3.

В других встречах: "Авто" переиграл "Толпар" - 3:1, "Стальные Лисы" были сильнее "Ладьи" - 2:1, питерское "Динамо" уступило "Русским Витязям" - 3:4, "Крылья Советов" обыграли московское "Динамо", "Сарматы" проиграли "Ирбису" - 0:1, "Алтай" по буллитам выиграл у "Реактора" - 3:2 и "Мамонты Югры" также по буллитам обыграли "Кузнецких Медведей" - 7:6.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Ладья" (Тольятти) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Спиридонов - 9 (Борисов, Шешин), 12:36 - 1:0. Поляничев - 6 (бол., Переляев, С. Журавлев), 28:18 - 1:1. Касалинский - 1 (Антипин, Токарев), 52:12 - 2:1.

Вратари: Камышников - Исаев (58:55).

Судья: Мельников.

21 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".

"Авто" (Екатеринбург) - "Толпар" (Уфа) - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Павленко - 13 (бол., Дубовик, Севостьянов), 27:32 - 1:0. Рассейкин - 7 (бол., Павленко), 28:07 - 2:0. Оськин - 5 (Скориков), 48:30 - 2:1. Голещихин - 9 (Рассейкин), 53:42 - 3:1.

Вратари: Гросс - Грошев.

Судьи: Косарезов, Сюрдяев.

21 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Спартак" (Москва) - "Красная Армия" (Москва) - 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Шалагин - 21 (Цыплаков, Леванов), 1:36 - 1:0. Цыплаков - 7 (Кузнецов, Леванов), 21:06 - 2:0. Шалагин - 22 (бол., Сходцев), 25:29 - 3:0. Аноп - 3 (Шепельков), 40:47 - 3:1. Крашенинников - 11 (Аноп, Бякин), 43:49 - 3:2. Корбит - 4 (Демин, Филин), 56:07 - 3:3. Филин - 14 (бол., Мирошниченко, Бякин), 60:46 - 3:4.

Вратари: Сковронский - Корепанов.

Судьи: Метальников, Мисюрь.

21 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец (малая арена).

"Крылья Советов" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Лялин - 10 (бол., Копылов, Гаврилов), 55:02 - 1:0. Вяткин - 8 (п.в.), 59:40 - 2:0.

Вратари: Трещалин - Райко (59:12).

Судьи: Беляев, Потапов.

21 января. Москва. УДС "Крылья Советов".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)

Голы: Павлов - 4 (Верба, Горохов), 33:15 - 0:1. Дыняк - 27 (Шепитько, Назаревич), 37:51 - 1:1. Растворов - 8 (бол., Пыленков, Плехов), 39:59 - 1:2. Гончаров - 11 (Чуйков), 40:44 - 1:3. Варламов - 4 (Пыленков, Гончаров), 48:14 - 1:4. Баранов - 8 (бол., Чернов, Дыняк), 56:54 - 2:4. Жабреев - 9 (Васильев, Назаревич), 57:27 - 3:4.

Вратари: Устименко (Масленников, 48:14) - Дорожко.

Судьи: Клочков, Милованов.

21 января. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Фавричников - 1 (Голубович), 17:28 - 0:1. Шарифьянов - 8 (Гильманов), 24:56 - 0:2. Гапонов - 1 (Третьяковский, Шишов), 26:32 - 1:2. Шишов - 6 (бол., Клавдиев, Гапонов), 52:45 - 2:2.

Победный буллит: Клавдиев.

Вратари: Нурек - Коротаев.

Судья: Назаров.

21 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарматы" (Оренбург) - "Ирбис" (Казань) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Валеев - 11 (Ахметвалиев), 29:39 - 0:1.

Вратари: Шарыгин - Мифтахов.

Судьи: Бакин, Закиров.

21 января. Оренбург. ЛД "Звездный".

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 7:6 Б (3:2, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Грымзин - 23 (Еркин, Гайдеик), 7:11 - 1:0. Сизиков - 12 (Рубан), 7:45 - 1:1. Сизиков - 13 (бол., Жданов, Рубан), 10:41 - 1:2. Яремчук - 13 (Руденко, Журавлев), 13:54 - 2:2. Голоднюк - 5 (бол., Еркин, Гайдеик), 17:22 - 3:2. Дроздецких - 5 (Яремчук, Журавлев), 20:25 - 4:2. Еркин - 17 (Морозов, Куцмус), 21:39 - 5:2. Рубан - 26 (мен., Левашов), 27:34 - 5:3. Олендаренко - 3 (Шевченко, Караваев), 34:16 - 5:4. Рубан - 27 (Караваев), 38:42 - 5:5. Рубан - 28, 44:02 - 5:6. Ал. Беляев - 8 (бол., Анохин, К. Попов), 57:55 - 6:6.

Победный буллит: Еркин.

Вратари: Нечистовский (Кузмаул, 44:02) - Югов (Катюхин, 17:22).

Судья: Меньших.

21 января. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

Турнирная таблица МХЛ