"Красная Армия" обыграла "Чайку"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Авто" (Екатеринбург) - "Белые медведи" (Челябинск) - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: Рассейкин - 7 (Голещихин), 0:35 - 1:0. Безруков - 12 (Шадрин, Коновалов), 6:50 - 1:1. Голещихин - 20, 16:58 - 2:1. Воронков - 8 (мен., Рассейкин, Сушинский), 31:53 - 3:1.
Вратари: Гросс - Подскребалин (Мыльников, 16:58).
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Сарматы" (Оренбург) - 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)
Голы: Залалутдинов - 3 (Пивунов), 35:12 - 0:1. Мишаков - 3 (бол., Шурыгин, Коробкин), 44:40 - 1:1. Багин - 6 (Борисов), 54:43 - 1:2. Пятин - 3 (Меньщиков, Коновальчук), 55:12 - 2:2. Игошев - 1 (бол., Дубин, Дюкарев), 57:30 - 3:2.
Вратари: Лозебников - Сергеев (Кудашев, 44:40, Сергеев, 44:46, 59:25).
"Толпар" (Уфа) - "Омские ястребы" (Омск) - 6:4 (1:0, 2:1, 3:3)
Голы: Кузьмин - 9 (бол., Биткин, Петрищев), 11:14 - 1:0. Биткин - 5, 24:36 - 2:0. Цулыгин - 4 (бол., Маргамов), 35:25 - 3:0. Крашенинин - 6 (Коськин, Образцов), 38:24 - 3:1. Минеев - 5 (бол., Ковалев, А. Манукян), 44:12 - 3:2. А. Манукян - 23 (бол., Щеголев, Ковалев), 46:02 - 3:3. Петрунин - 4 (Сытый), 46:18 - 4:3. Аскаров - 8 (Петрищев, Котляревский), 47:32 - 5:3. Котляревский - 3 (Кузьмин), 51:17 - 6:3. Рожковский - 2 (Третьяков, Ковалев), 58:01 - 6:4.
Вратари: Булыгин - Новицкий.
"Локо" (Ярославль) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Заседа - 11 (Карпусь), 7:08 - 0:1. Кокшаров - 1 (Калинин), 19:58 - 1:1. Афанасьев - 2 (бол., Павликов), 25:02 - 2:1. Карпусь - 10 (Шабуров, Заседа), 36:26 - 2:2. Червоненко - 1 (бол., Павликов, Кокшаров), 39:39 - 3:2. Букарев - 3 (Каптелин, Гиздатуллин), 53:21 - 3:3. Червоненко - 2 (Цыганов), 57:49 - 4:3.
Вратари: Красоткин - Боярчук (59:34).
"Красная Армия" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Томилов - 1, 10:23 - 0:1. Комаров - 6 (бол., Есаян), 25:56 - 0:2. Летов - 2 (бол., Мещеряков), 32:36 - 1:2. Бякин - 13 (Мокрицын), 36:31 - 2:2. Силаев - 12 (Подлубошнов, Бякин), 42:41 - 3:2. Подлубошнов - 10 (Бякин, Силаев), 57:08 - 4:2.
Вратари: Корепанов - Иноземцев (Суханов, 42:41).
"Крылья Советов" (Москва) - "МХК МВД" (Балашиха) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Чебыкин - 9 (бол., Мжельский, Кондратьев), 19:23 - 0:1. Полуэктов - 4 (Баландин, Мешков), 37:19 - 1:1. Андреев - 3 (Панкратов), 54:40 - 1:2. Кондратьев - 4 (мен., п.в.), 59:42 - 1:3.
Вратари: Трещалин (59:09 - 59:42) - Кузнецов.
"ХК Рига" (Рига) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Зеленков - 5 (Андреев), 25:05 - 0:1. Барановскис - 6 (бол., Зиле, Галоха), 37:50 - 1:1. Разгалс - 12 (Галоха, Балинскис), 45:00 - 2:1. Д. Берзиньш - 2 (Сварс, Зейлис), 57:49 - 3:1.
Вратари: Григалс - Масленников (58:34).