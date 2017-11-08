"Капитан" проиграл 14-й матч МХЛ подряд

"Капитан" проиграл "Чайке" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Для клуба из Ступино это 14-е поражение подряд, он занимает последнее место в Западной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Снежные барсы" (Астана) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Епишев - 2 (Гришанов, Яковлев), 13:06 - 0:1. С-т Данияр - 4 (Сергеев, С-н Данияр), 19:03 - 1:1. Ярошенко - 3 (Соколка), 19:56 - 2:1. Мельников - 8 (Соколка, Ярошенко), 33:31 - 3:1. Епишев - 3 (бол., Яковлев, Щекин), 40:45 - 3:2. С-т Данияр - 5 (Балдин, Соколка), 44:09 - 4:2. Балдин - 7 (С-т Данияр, Ярошенко), 52:04 - 5:2.

Вратари: Каратаев - Шутов.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Капитан" (Ступино) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Чайка - 2, 23:25 - 1:0. Жилин - 8 (мен., Ахметов), 43:40 - 1:1. Коломаров - 6 (Томилов, Клопов), 54:42 - 2:1. Клопов - 11 (Коломаров), 58:55 - 3:1.

Вратари: Кожокарь - Ахметов (П. Куликов, 9:20, Ахметов, 10:24).