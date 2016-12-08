"Ирбис" забросил четыре безответные шайбы "Кузнецким медведям"

"Ирбис" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ обыграл "Кузнецких медведей" - 4:0. Также побед добились "Авто", "МХК Спартак", "Ладья" и "Толпар".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ирбис" (Казань) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Сошнин - 8, 13:04 - 1:0. Самсонов - 10 (Ахметгалиев), 14:02 - 2:0. Сошнин - 9 (бол., Богатов, Насыбуллин), 40:31 - 3:0. Шабанов - 2 (Хакимзянов, Расулов), 43:57 - 4:0.

Вратари: Мифтахов - Старостин (Катюхин, 40:31).

"Спутник" (Альметьевск) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Сушинский - 1 (бол., Рассейкин, Воронков), 9:28 - 0:1. Голещихин - 21 (Шишков, Рассейкин), 29:53 - 0:2. Дубовик - 3 (бол., Белоцкий, Павленко), 46:55 - 0:3. Динмухаметов - 14 (Антонов), 50:02 - 1:3. Обидин - 14 (мен., п.в., Гросс), 59:33 - 1:4.

Вратари: Минегалиев (58:48) - Гросс.

"МХК Спартак" (Москва) - "ХК Рига" (Рига) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Пушкарев - 10 (Шустров, Авксентьев), 1:28 - 1:0. Булимов - 3 (Первов), 23:16 - 2:0. Гегерис - 3 (Зиле), 26:48 - 2:1. Гегерис - 4 (Разгалс, Галоха), 43:53 - 2:2. Леванов - 6 (Орлов, Цыплаков), 55:54 - 3:2.

Вратари: Трушков - Григалс (59:50).

"Ладья" (Тольятти) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Михайлов - 4 (бол., Белоглазов, Сухов), 11:23 - 0:1. Сулейманов - 8 (Вл. Журавлев, Сыромятников), 20:55 - 1:1. Сулейманов - 9 (Вл. Журавлев), 34:19 - 2:1. Дрожжин - 7 (бол., Семенов), 42:05 - 3:1. Молофеев - 11 (Ткаченко), 48:44 - 3:2.

Вратари: Никоноров - Волохин.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Толпар" (Уфа) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Миргалиев - 9 (бол., Гайсин), 10:48 - 0:1. Банников - 1, 43:18 - 0:2.

Вратари: Енюшин - Циркуль.