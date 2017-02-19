"Ирбис" победил "Спутник", "Омские ястребы" вырвали победу над "Кузнецкими медведями"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. "Ирбис" уверенно обыграл "Спутник", "Сибирские снайперы" одержали непростую победу над "Белыми медведями". В других встречах "Омские ястребы" в овертайме вырвали победу над "Кузнецкими медведями", а "Ладья" оказалась сильнее "Реактора".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Белые медведи" (Челябинск) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Коротков – 23 (Богуш), 1:09 – 1:0. Молофеев – 20 (бол., Владимиров), 27:07 – 2:0. Кулиев – 12 (Шепелев, Кошурников), 29:02 – 2:1. Морозов – 3 (Челбаев), 43:13 – 3:1. Попов – 15 (бол., Тертышный, Подкорытов), 47:51 – 3:2.
Вратари: Шарапов – Мыльников (59:25).
Судьи: Арзамазов, Самарин.
19 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Омские ястребы" (Омск) – 3:4 ОТ (0:1, 0:1, 3:1, 0:1)
Голы: Дервук – 1 (А. Манукян, Завгородний), 7:03 – 0:1. Шама – 6 (Воронин), 22:38 – 0:2. Лудцев – 19 (Петров), 45:44 – 1:2. А. Манукян – 37 (буллит), 50:13 – 1:3. Караваев – 22 (Пархоменко), 50:41 – 2:3. Пархоменко – 29 (Караваев), 57:07 – 3:3. Минеев – 9 (Самохвалов, Образцов), 63:44 – 3:4.
Вратари: Катюхин (Югов, 22:38) – Лобачев.
Судья: Светилов.
19 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Ирбис" (Казань) – "Спутник" (Альметьевск) – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Сошнин – 13 (Галимов), 15:14 – 1:0. Шабанов – 9 (бол., Хакимзянов, Расулов), 31:31 – 2:0. Богатов – 7 (Редков, Сошнин), 32:08 – 3:0. Кара – 10 (Ситдиков, Баин), 45:31 – 4:0. Динмухаметов – 22 (Фасхутдинов), 47:51 – 4:1. Богатов – 8 (Валеев, Сошнин), 50:18 – 5:1.
Вратари: Мифтахов – Голубев.
Судья: Макашов.
19 февраля. Казань. "Татнефть Арена".
"Ладья" (Тольятти) – "Реактор" (Нижнекамск) – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Голы: Поляничев – 22, 11:43 – 1:0. Грошев – 17 (Моренец, Николенко), 33:32 – 2:0. Зернов – 3 (Юмангулов, Дрожжин), 49:13 – 3:0. Поляничев – 23 (Вл. Журавлев), 50:05 – 4:0. Воеводин – 1 (бол., Сорокин, Угольников), 58:11 – 4:1. Пачин – 20 (Сорокин), 59:56 – 4:2.
Вратари: Отпущенников – Голованов.
Судья: Тихомиров.
19 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".