Герман Волошин: "До последнего не верил, что буду участвовать в Матче звезд КХЛ"

Нападающий "Амурских тигров" и команды Запада Герман Волошин рад победе над командой Востока (7:3) в матче на Кубок вызова МХЛ. Форвард, которого признали одним из лучших игроков в этой встрече, примет участие в Матче звезд КХЛ.

– Игра прошла можно сказать идеально. Комфортный счет, самое главное победили, – приводит пресс-служба МХЛ слова Волошина. – У нас была задача с самого начала действовать активно. Мы старались придерживаться этой установки и получился такой результат.

Очень рад вызову на Матч звезд КХЛ. Не обошлось и без доли везения, конечно много работал. До последнего не верил и не ожидал. Немного переживаю по поводу предстоящего матча, там собраны игроки высшего класса. Для меня это будет первый раз, пока что не знаю чего ожидать.

В любом случае постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы воспользоваться этим шансом. Сегодняшний день – это лучшее, что произошло со мной в моей карьере. Честь просто находиться здесь, в этой команде, чувствовать ту атмосферу. Это мой первый кубок непередаваемые ощущения.

Сборная Запада обыграла Восток в матче на Кубок вызова МХЛ