"Чайка" в овертайме обыграла "Капитан"

"Чайка" одолела "Капитан" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Клуб из Ступино занимает последнее место в таблице "Запада".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Капитан" (Ступино) - 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Томи - 3 (Постнов, Тютчев), 2:02 - 0:1. Постнов - 3 (Тютчев), 11:35 - 0:2. Клопов - 10 (Жилов, Коротин), 40:37 - 1:2. Коломаров - 5 (бол., Жилов, Шаманин), 50:17 - 2:2. Коротин - 9 (Жилов), 63:26 - 3:2.

Вратари: Иноземцев (Кожокарь, 11:35) - Кочетков.