"Авто" забросило "Алтаю" семь шайб

"Авто" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ разгромило "Алтай" – 7:1. Также побед добились "Крылья Советов", "Толпар", "ХК Рига", "Ирбис" и "Реактор".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:7 (1:1, 0:3, 0:3)

Голы: Пархоменко - 7 (Штефан, Писмаркин), 2:02 - 1:0. Климов - 1 (бол., Носков, Сафин), 13:47 - 1:1. Голещихин - 15 (Рассейкин), 21:53 - 1:2. Голещихин - 16 (Белоцкий), 27:05 - 1:3. Левитский - 7 (Никулин, Голещихин), 39:36 - 1:4. Сафин - 4 (Носков, Обидин), 42:42 - 1:5. Сафин - 5 (бол., Дубовик, Обидин), 45:42 - 1:6. Голещихин - 17 (Белоцкий, Павленко), 47:31 - 1:7.

Вратари: Кутько (Устинович, 45:42) - Гросс (Романов, 40:00).

"Тайфун" (Уссурийск) - "Крылья Советов" (Москва) - 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Голы: Крупкин - 4 (мен., Садретдинов), 9:37 - 0:1. Островский - 3 (Прус, Усанин), 12:44 - 1:1. Полуэктов - 3 (бол., Баландин, Левый), 14:20 - 1:2. Левый - 2 (бол., Баландин), 33:06 - 1:3. Афанасов - 2 (бол., Шабаев), 37:20 - 1:4. Политов - 3 (бол., Клечкин), 39:26 - 1:5.

Вратари: Грошев (Калинин, 39:26) - Кудрявцев.

"Снежные барсы" (Астана) - "Толпар" (Уфа) - 5:6 (1:2, 1:2, 3:2)

Голы: Локтев - 2 (Орехов, Мельников), 10:07 - 1:0. Миргалиев - 5 (Гайсин, Маргамов), 11:37 - 1:1. Хасанов - 2 (Сытый), 18:57 - 1:2. Маргамов - 3 (бол., Миргалиев, Гайсин), 26:45 - 1:3. Маргамов - 4 (Цулыгин, Ершов), 30:31 - 1:4. Мельников - 5 (мен.), 36:10 - 2:4. Доценко - 2 (Янчук), 42:34 - 2:5. Семенов - 5 (бол., Мелихов, Полохов), 43:41 - 3:5. Янчук - 7 (Сытый, Голощапов), 45:12 - 3:6. Локтев - 3 (Гурков, Токарев), 52:10 - 4:6. Гурков - 4 (Мельников), 55:15 - 5:6.

Вратари: Леонтьев (58:19 - 59:58) - Циркуль.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "ХК Рига" (Рига) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Д. Берзиньш - 1 (Гегерис), 38:20 - 0:1. Разгалс - 8 (бол., Галоха, Спруктс), 40:32 - 0:2. Рунов - 5 (Родионычев), 44:16 - 1:2. Разгалс - 9 (п.в., Барановскис, Зиле), 58:55 - 1:3.

Вратари: Суханов (58:19 - 58:55) - Григалс.

"Спутник" (Альметьевск) - "Ирбис" (Казань) - 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Голы: Редков - 10 (Сошнин, Валеев), 37:23 - 0:1. М. Марушев - 5 (Д. Марушев, Полунин), 42:00 - 0:2. Богатов - 2 (бол., Валеев), 46:56 - 0:3. Фахрутдинов - 5 (Антонов, Галимов), 49:20 - 1:3. Антонов - 8 (Бархаткин, Галимов), 53:35 - 2:3. Галимов - 1 (Баин), 54:00 - 2:4.

Вратари: Артемьев (59:03) - Мифтахов.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Ладья" (Тольятти) - 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)

Голы: Хайруллин - 1 (М. Гусев, Голубович), 7:25 - 1:0. Кротов - 3 (мен., Семенов, Николенко), 22:36 - 1:1. Тимиров - 3 (бол., Паюл), 23:14 - 2:1. Сулейманов - 7 (Семенов, Вл. Журавлев), 26:07 - 2:2. Хайруллин - 2 (бол., Галеев, Голубович), 30:12 - 3:2. Хисамутдинов - 8 (бол., Пузанов), 39:06 - 4:2. Сыромятников - 7 (Вл. Журавлев, Переляев), 41:47 - 4:3. Ульчинский - 3 (мен.), 48:20 - 5:3.

Вратари: Енюшин - Никоноров.