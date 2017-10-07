"Амурские тигры" уступили "Спартаку", "Динамо" выиграло у "Русских витязей"

"Спартак" переиграл "Амурских тигров" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Сибирские снайперы" выиграли у "Мамонтов Югры", "Толпар" обыграл "Авто", "Реактор" в овертайме уступил "Снежным барсам", а "Динамо" по буллитам обыграло "Русских витязей".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "МХК Спартак" (Москва) - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Ревацкий - 3 (бол., Розанов, Морозов), 13:23 - 0:1. Талалуев - 6 (бол., Тришин, Морозов), 15:53 - 0:2. Розанов - 7 (Ревацкий, Талалуев), 52:07 - 0:3.
Вратари: Киселев - Синегубкин.
Судья: Закиров.
Хабаровск. "Платинум Арена".
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Морозов - 1, 18:26 - 1:0. Яремчук - 5 (Дроздецких), 20:45 - 1:1. Дроздецких - 1 (Вахрутдинов), 28:37 - 1:2. Лапин - 8 (Молофеев), 33:19 - 2:2. Молофеев - 6, 44:48 - 3:2.
Вратари: Шмаков - Кузмаул (59:31).
Судьи: Косарезов, Матюша.
Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Шевченко - 2 (Гилязеев, Левашов), 29:09 - 1:0. Арзамасцев - 3 (Пленкин), 35:28 - 1:1. Шевченко - 3 (бол., Караваев), 46:01 - 2:1. Головин - 3 (Брютов), 50:00 - 2:2. Воробьев - 4 (Филиппов, Арзамасцев), 62:53 - 2:3.
Вратари: Катюхин - Марчук.
Судья: Хуторов.
Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Толпар" (Уфа) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Пачин - 4 (Сорокин, Котляревский), 10:17 - 1:0. Котляревский - 1 (Сорокин), 20:55 - 2:0. Кошелев - 5 (бол., Петров, Обидин), 24:48 - 2:1. Белоцкий - 2 (Пронин), 34:47 - 2:2. Аскаров - 5 (Пачин), 48:40 - 3:2.
Вратари: Грошев - Дробышевский (59:36).
Судьи: Десятов, Зосимов.
Уфа. Дворец спорта.
"Реактор" (Нижнекамск) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Гатиятов - 5 (мен., Мельников), 5:18 - 0:1. Са. Данияр - 1 (Габдуллин), 7:11 - 0:2. Хисамутдинов - 5 (Хасанов, Хафизов), 14:59 - 1:2. С. Данияр - 2 (Муратов, Габдуллин), 17:42 - 1:3. Шафигуллин - 11 (бол., Пикушин, Тимиров), 26:58 - 2:3. Тимиров - 7 (бол., Пикушин, Шафигуллин), 44:05 - 3:3. Гатиятов - 6, 62:33 - 3:4.
Вратари: Анаркулов (Коротаев, 20:00) - Каратаев.
Судьи: Милованов, Трофимов.
Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
"Спутник" (Альметьевск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)
Голы: Шапошников - 3 (бол., Шишов, Зубов), 3:41 - 0:1. Зубов - 4 (бол., Рыжий, Шишов), 11:15 - 0:2. Зубов - 5 (бол., Клавдиев, Шапошников), 16:23 - 0:3. Светлишин - 1 (Ашрапов, Антонов), 23:30 - 1:3. Шабанов - 3 (Антонов, Козин), 30:43 - 2:3. Светлишин - 2 (Козин, Шабанов), 56:25 - 3:3. Ахметзянов - 1 (Чупин), 58:06 - 4:3.
Вратари: Минегалиев - Шутов (58:54).
Судья: Фатихов.
Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"Русские витязи" (Чехов) - "МХК Динамо" (Москва) - 4:3 Б (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Андреев - 2 (бол., Озеров, Долгушкин), 7:47 - 0:1. Варламов - 2 (Чуйков), 11:05 - 1:1. Гаврилович - 2 (Дедов, Клисунов), 17:10 - 2:1. Чуйков - 3 (Ануфриев), 26:37 - 3:1. Андреев - 3 (Толпегин, Васильев), 46:25 - 3:2. Андреев - 4 (Чувилов), 51:08 - 3:3.
Победный буллит: Верба.
Вратари: Дорожко - Кузнецов.
Судьи: Комаров, Самарин.
Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
Дополнительная информация
- Русские витязи
- Амурские тигры
- Реактор
- Авто
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- Толпар
- Сибирские снайперы
- Мамонты Югры
- Снежные барсы
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