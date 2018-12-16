20:23 | Хоккей — Кубок Первого канала

Матч России и Финляндии на футбольном стадионе – в топ-5 самых посещаемых хоккейных игр в истории

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Матч Кубка Первого канала России и Финляндии (5:0) на футбольном стадионе "Зенита" посетили 71 381 зритель.

Встреча в Санкт-Петербурге вошла в пятерку самых посещаемых игр в истории хоккея. ​

Самые посещаемые матчи в истории хоккея

Дата

Турнир

Город

Матч

Посещаемость

01.01.2014

НХЛ

Энн-Арбор, США

Детройт – Торонто – 2:3 ОТ

105 491

11.12.2010

NCAA

Энн-Арбор, США

Вулврайнс – Спартанс – 5:0

104 173

07.05.2010

ЧМ

Гельзенкирхен, Германия

США – Германия – 1:2 ОТ

77 803

06.10.2001

NCAA

Ист Лэнсинг, США

Спартанс – Вулврайнс – 3:3

74 554

16.12.2018

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург, Россия

Россия – Финляндия – 5:0

71 381

01.01.2008

НХЛ

Баффало, США

Баффало – Питтсбург – 1:2 ОТ

71 217

21.02.2015

НХЛ

Сан-Хосе, США

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 1:2

70 205
16 декабря. Санкт-Петербург. Россия - Финляндия - 5:0. Хоккеисты сборной России празднуют гол.

 

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