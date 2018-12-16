Матч России и Финляндии на футбольном стадионе – в топ-5 самых посещаемых хоккейных игр в истории

Матч Кубка Первого канала России и Финляндии (5:0) на футбольном стадионе "Зенита" посетили 71 381 зритель.
Встреча в Санкт-Петербурге вошла в пятерку самых посещаемых игр в истории хоккея.
Самые посещаемые матчи в истории хоккея
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Матч
|
Посещаемость
|
01.01.2014
|
НХЛ
|
Энн-Арбор, США
|
Детройт – Торонто – 2:3 ОТ
|
105 491
|
11.12.2010
|
NCAA
|
Энн-Арбор, США
|
Вулврайнс – Спартанс – 5:0
|
104 173
|
07.05.2010
|
ЧМ
|
Гельзенкирхен, Германия
|
США – Германия – 1:2 ОТ
|
77 803
|
06.10.2001
|
NCAA
|
Ист Лэнсинг, США
|
Спартанс – Вулврайнс – 3:3
|
74 554
|
16.12.2018
|
Кубок Первого канала
|
Санкт-Петербург, Россия
|
Россия – Финляндия – 5:0
|
71 381
|
01.01.2008
|
НХЛ
|
Баффало, США
|
Баффало – Питтсбург – 1:2 ОТ
|
71 217
|
21.02.2015
|
НХЛ
|
Сан-Хосе, США
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 1:2
|
70 205
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