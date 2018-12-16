Матч России и Финляндии на футбольном стадионе – в топ-5 самых посещаемых хоккейных игр в истории

Матч Кубка Первого канала России и Финляндии (5:0) на футбольном стадионе "Зенита" посетили 71 381 зритель.

Встреча в Санкт-Петербурге вошла в пятерку самых посещаемых игр в истории хоккея. ​

Самые посещаемые матчи в истории хоккея