Захаркин уволен с поста главного тренера "Югры"?

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин покинул свой пост, утверждает chelyabinskhockey.ru. По данным источника, специалист отстранен от работы по решению руководства клуба.
Под началом Захаркина "Югра" провела в регулярном чемпионате КХЛ 14 матчей, набрала 9 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. Основным претендентом на пост главного тренера называют Анатолия Емелина.
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http://www.chelyabinskhockey.ru/pub/news/igor-zakharkin-pokinul-post-glavnogo-trenera-yugry/
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