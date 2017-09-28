Захаркин уволен с поста главного тренера "Югры"?

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин покинул свой пост, утверждает chelyabinskhockey.ru. По данным источника, специалист отстранен от работы по решению руководства клуба.

Под началом Захаркина "Югра" провела в регулярном чемпионате КХЛ 14 матчей, набрала 9 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. Основным претендентом на пост главного тренера называют Анатолия Емелина.