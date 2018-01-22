"Югра" обыграла в овертайме рижское "Динамо"

Рижское "Динамо" на своей площадке проиграло "Югре" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2 ОТ. Победную шайбу забросил Ондржей Витасек.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Р (Рига) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Салмела - 5 (Евпалов, М. Редлихс), 19:49 - 1:0. Варфоломеев - 13 (бол., Бурстрем, Савинайнен), 40:42 - 1:1. Витасек - 2 (Пестушко), 61:13 - 1:2.

Вратари: Калныньш - Билялов.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 34 (13+16+5+0) - 28 (3+9+15+1).

Судьи: Бирин, Соин.

22 января. Рига. Арена Рига.