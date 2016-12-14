Владимир Кречин: "В Шанхае у людей не было желания ходить на хоккей"

Спортивный директор "Куньлуня" Владимир Кречин подчеркнул, что переезд команды из Шанхая в Пекин связан с менталитетом жителей, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. По его словам, местные болельщики спокойно относятся к интернациональности своего клуба.

- Довольны переездом на новую арену в Пекине? По посещаемости вы явно выиграли, - вопрос Кречину.

- Расскажу предысторию. Когда образовывалась команда, дворец был расписан на год вперед: баскетболом, концертами и так далее. Поэтому было принято решение переехать на это время в Шанхай. Последний матч мы проводили в Пекине, и уже все встречи будем играть там.

- С чем связано то, что в Пекине больший интерес к хоккею, нежели в Шанхае?

- Там больше знают, что такое спорт. На той арене, где мы играем, проходят баскетбольные матчи, как я уже сказал, и трибуны, которые вмещают 18 тысяч, забиваются под завязку. Там знают, что такое хоккей. А Шанхай больше курортный город. К спорту люди не приучены.

- В Шанхае есть клубы азиатской хоккейной лиги?

- Нет, там нет хоккея. Мы пытались нагонять народ на какие-то матчи, но желания ходить самостоятельно у людей не было. В Пекине люди понимают, что такое хоккей, ходят и болеют.

- Несмотря на то что команда интернациональная? У вас ведь есть и финны, и русские…

- Я бы с удовольствием составил команду только из русских игроков и китайских. Но на сегодняшний день нет сильных китайцев. Пока они только растут. Не сомневаюсь, что они появятся, потому что ребята тренируются с командой. А что касается интернационализма, люди абсолютно спокойно к этому относятся. Главное, что команда радует болельщиков своими результатами. Хозяева клуба тоже к этому нормально относятся.