Теему Хартикайнен: "Сделаем все, чтобы поднять "Салават" на второе место"

Нападаюший "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен после победы над "Витязем" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что для уфимцы набрали важные три очка на финише турнира. Хоккеист заявил, что игроки постараются поднять команду на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Была хорошая игра, нам реально нужны были эти очки. Это важная победа. Думаю, мы были лучше сегодня.

– Как прокомментируете свою заброшенную шайбу?

– Я находился напротив ворот, Филипп увидел меня, а я подправил шайбу под наброс и она зашла. Вполне нормальный гол.

– Недавно был объявлен состав сборной Швеции на Олимпиаду, куда попал Умарк. Поздравили ли Линуса?

– Да, мы поздравили его. Хорошо, что он в сборной Швеции. Ждем, когда объявит состав наша сборная. Надеемся, что мы тоже попадем в состав. Посмотрим, состав будет объявлен 22-ого января.

– До второго места в Восточной конференции, на котором располагается "Авангард" всего одно очко. Обсуждаете это в команде или же сконцентрированы только на своей игре?

– Да, мы это обсуждали, все знают ситуацию. Нам предстоит отрезок всего лишь в 5 игр для того, чтобы подняться на второе место. Мы будем делать все, чтобы так и случилось.