Роман Любимов: "ЦСКА где-то повезло в матче с "Авангардом"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов подчеркнул, что удача была на стороне армейцев в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:0). По словам форварда, игра выдалась трудной.

– Победить приятно, но первые полтора периода голова была в тумане. Потом стало получше, – сказал Любимов.

– Какое впечатление произвел "Авангард"?

– Очень хорошее. Это одна из быстрых команд. Хоккеисты активно прессингуют, садятся. Нам сегодня где-то повезло. Соперник не забил, а мы смогли реализовать свои моменты. Трудная была игра. Могло качнуться как в нашу сторону, так и в сторону соперника. Илья Сорокин молодец, выручил нас.

– Сына забрали из роддома?

– Нет. Может быть завтра.

– Заранее решили, что будете отмечать заброшенную шайбу качающим жестом, как это делают футболисты?

– Ребята говорили: "давай, ты забьешь и покачаешь". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)