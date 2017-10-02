Роман Абросимов: "Нам говорили, что "Сибирь" играет агрессивно"

Защитник "Ак Барса" Роман Абросимов после победы над "Сибирью" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда создавала голевые моменты благодаря правильному выходу из зоны. По его словам, казанцы знали, что сибиряки играют агрессивно.

– Нам говорили, что "Сибирь" играет агрессивно, – приводит пресс-служба казанцев слова Абросимова. – Мы старались правильно выходить из зоны, сохранять шайбу, больше играть в их зоне. Отсюда и голевые моменты.

– Команда потеряла двух основных защитников – Охтамаа и Захарчука. Тяжело без них?

– Нагрузка ложиться на нас, да. Но мы должны понимать, что если кто-то выбыл, то мы должны играть за них. Их, конечно, не хватает. Но не могу сказать, что сложно. Мы все должны помогать команде.