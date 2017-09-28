Павел Зубов: "Тяжело обыграть СКА, если у вас нет наглости и злости"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения от СКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что нужно иметь для победы над петербургской командой. Также специалист отметил, что скоро на лед вернется нападающий Игорь Левицкий.

– СКА с победой, – сказал Зубов. – Тяжело обыграть такую мощную команду с хорошими мастеровитыми игроками, если у вас нет наглости, нет злости, которые придают дополнительную мотивацию. Мы провели с ребятами большое собрание – они должны все это из себя вытаскивать. У нас нет мешка этого духа, чтобы выйти и всем раздать, поэтому счет на табло. Приношу извинения зрителям, нашим болельщикам за такое содержание игры нашей команды.

– Что нужно сделать, чтобы все-таки обыграть СКА?

– Без духа против СКА никак – это как с вилами на паровоз. Мы удачно провели последние две игры, и они, особенно последняя, затуманили глаза. Решили, что можно против СКА в хоккей играть, без злости, а с ними нужно биться на каждом сантиметре, залезать под кожу, тогда будет что-то получаться. Там люди думают за четверть секунды, а мы, пока пять шагов не сделаем, не расстаемся с шайбой.

– Оправдал ли Сопин ваши ожидания?

– Приглашая его, мы руководствовались тем, что он играл в командах, которые завоевывали кубки, был в эпицентре, в жестких условиях. Хотели, чтобы он добавил команде мощи. Несмотря на свои росто-весовые данные, он может это делать и уже не раз это доказывал.

– У "Сибири" были два штрафа за нарушение численного состава.

– У нас Славка Основин не наиграется никак. Нужно его, видимо, на привязь посадить. Постоянно выскакивает и сам уже бесится из-за этого.

– Давно не играет Игорь Левицкий.

– Обязательно увидите его. Ему нужно добавить "мужицкого", чтобы он залезал под кожу. У нас команда, которая не может играть, как балерины на льду. Мы должны работать всю смену, всю игру. Не можем себе позволить, чтобы соперник брал очки без борьбы. Левицкий усердно работает на тренировках, он молодец.