Никита Трямкин: "Будем стараться, чтобы переписать историю "Автомобилиста"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин отметил, что рано называть его команду грандом, однако считает, что у игроков хватит сил переписать историю клуба. Отметим, что клуб из Екатеринбурга идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

– Мы идем на хорошей позиции, ведем борьбу с "Ак Барсом" за лидерство в конференции, – цитирует "Р-Спорт" Трямкина. – Нам это по силам. В истории "Автомобилиста" команда так долго никогда не шла в первой четверке. Сейчас разница – в очко, количество игр одинаковое. Мы будем стараться, чтобы переписать историю клуба. Можно ли называть "Автомобилист" сейчас грандом? Нет, это громкие заявления, мы не хотим их сейчас делать. У нас хорошая команда, мы стремимся вперед.