Минское "Динамо" расторгло контракт с главным тренером Вудкрофтом

Минское "Динамо" расторгло соглашение с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба. Ранее команду также покинули ассистенты специалиста.

– Контракт с Крэйгом был расторгнут по соглашению сторон, – отметил генеральный директор "Динамо" Анатолий Курилец. – Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия. Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений.

47-летний канадец возглавил минскую команду в 2016 году. В минувшем сезоне она заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграла "Локомотиву".