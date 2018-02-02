Максим Рябов: "Успехи "Автомобилиста" – большая заслуга Крикунова"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябов заявил, что команда проводит успешный сезон благодаря многочисленным факторам, среди которых – работа главного тренера Владимира Крикунова и переход мастеровитых хоккеистов. Клуб идет на четвертой строчке Восточной конференции и обеспечил себе место в плей-офф.

– В этом году нам удалось планомерно провести селекционную работу, пришли мастеровитые игроки, у которых есть и амбиции, и возможности, и желание проявить себя, – цитирует ТАСС Рябова. – Большая заслуга и Крикунова, который работает с командой второй сезон подряд, есть стабильность на тренерском мостике. Сочетание среднего общего уровня мастерства состава, сильный тренерский штаб, а также то, что в клубе стабильная ситуация и в финансовом, и в организационном плане – основные слагаемые успеха.

Не готов пока комментировать слова Крикунова о завершении карьеры по окончании сезона. Сейчас надо быть сконцентрированными на текущем сезоне и хорошем выступлении в плей-офф, а потом будет видно.