Кузьменко оформил первый для ЦСКА хет-трик в плей-офф

В четверг в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА уступил ЦСКА (4:5 ОТ, 0-1).

Хет-трик Андрея Кузьменко стал для игроков ЦСКА восьмым в КХЛ.

Но пять предшественников Кузьменко (Александр Радулов и Игорь Григоренко оформляли хет-трик по два раза) неизменно забрасывали по три шайбы в играх "регулярки" на своем льду. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики хоккеистов ЦСКА в КХЛ

Дата Игрок Соперник Минуты 22.09.2012 Александр РАДУЛОВ Югра (д) – 4:2 16.42, 20.33, 59.24 17.09.2013 Николай ПРОХОРКИН Динамо М (д) – 6:3 09.23, 23.05, 45.32 08.09.2014 Ян МУРШАК Югра (д) – 4:3 08.10, 18.28, 50.11 16.11.2014 Игорь ГРИГОРЕНКО Северсталь (д) – 8:2 02.37, 05.40, 27.46, 56.03 03.12.2014 Стефан ДА КОСТА Северсталь (д) – 9:1 04.11, 43.40, 52.14 11.02.2015 Игорь ГРИГОРЕНКО Слован (д) – 12:0 04.27, 11.53, 31.37 11.02.2015 Александр РАДУЛОВ Слован (д) – 12:0 03.24, 14.03, 52.34 29.03.2018 Андрей КУЗЬМЕНКО СКА (г) – 5:4 ОТ 25.01, 49.20, 66.35

Трансляция матча СКА - ЦСКА