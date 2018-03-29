Кузьменко оформил первый для ЦСКА хет-трик в плей-офф

В четверг в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА уступил ЦСКА (4:5 ОТ, 0-1).
Хет-трик Андрея Кузьменко стал для игроков ЦСКА восьмым в КХЛ.
Но пять предшественников Кузьменко (Александр Радулов и Игорь Григоренко оформляли хет-трик по два раза) неизменно забрасывали по три шайбы в играх "регулярки" на своем льду. (Кирилл БУРДАКОВ)
Хет-трики хоккеистов ЦСКА в КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минуты
|
22.09.2012
|
Александр РАДУЛОВ
|
Югра (д) – 4:2
|
16.42, 20.33, 59.24
|
17.09.2013
|
Николай ПРОХОРКИН
|
Динамо М (д) – 6:3
|
09.23, 23.05, 45.32
|
08.09.2014
|
Ян МУРШАК
|
Югра (д) – 4:3
|
08.10, 18.28, 50.11
|
16.11.2014
|
Игорь ГРИГОРЕНКО
|
Северсталь (д) – 8:2
|
02.37, 05.40, 27.46, 56.03
|
03.12.2014
|
Стефан ДА КОСТА
|
Северсталь (д) – 9:1
|
04.11, 43.40, 52.14
|
11.02.2015
|
Игорь ГРИГОРЕНКО
|
Слован (д) – 12:0
|
04.27, 11.53, 31.37
|
11.02.2015
|
Александр РАДУЛОВ
|
Слован (д) – 12:0
|
03.24, 14.03, 52.34
|
29.03.2018
|
Андрей КУЗЬМЕНКО
|
СКА (г) – 5:4 ОТ
|
25.01, 49.20, 66.35