23:02 29 марта | Хоккей — КХЛ

Кузьменко оформил первый для ЦСКА хет-трик в плей-офф


В четверг в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА уступил ЦСКА (4:5 ОТ, 0-1).

Хет-трик Андрея Кузьменко стал для игроков ЦСКА восьмым в КХЛ.

Но пять предшественников Кузьменко (Александр Радулов и Игорь Григоренко оформляли хет-трик по два раза) неизменно забрасывали по три шайбы в играх "регулярки" на своем льду. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики хоккеистов ЦСКА в КХЛ

Дата

Игрок

Соперник

Минуты

22.09.2012

Александр РАДУЛОВ

Югра (д) – 4:2

16.42, 20.33, 59.24

17.09.2013

Николай ПРОХОРКИН

Динамо М (д) – 6:3

09.23, 23.05, 45.32

08.09.2014

Ян МУРШАК

Югра (д) – 4:3

08.10, 18.28, 50.11

16.11.2014

Игорь ГРИГОРЕНКО

Северсталь (д) – 8:2

02.37, 05.40, 27.46, 56.03

03.12.2014

Стефан ДА КОСТА

Северсталь (д) – 9:1

04.11, 43.40, 52.14

11.02.2015

Игорь ГРИГОРЕНКО

Слован (д) – 12:0

04.27, 11.53, 31.37

11.02.2015

Александр РАДУЛОВ

Слован (д) – 12:0

03.24, 14.03, 52.34

29.03.2018

Андрей КУЗЬМЕНКО

СКА (г) – 5:4 ОТ

25.01, 49.20, 66.35

Трансляция матча СКА - ЦСКА

 

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