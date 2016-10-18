Курьезная шайба принесла "Северстали" победу над "Кузней"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" в гостях обыграла новокузнецкий "Металлург" со счетом 2:1. Отметим, что победную для череповчан шайбу "Кузня" забросила в собственные ворота.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – "Северсталь" (Череповец) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Карлин – 1 (Монс), 2:21 – 0:1. Соловьев – 4 (бол., Земченко, Комаристый), 14:56 – 1:1. Авцин – 1 (п.в.), 34:58 – 1:2.

Вратари: Кареев (34:44 – 34:58, 59:04) – Коварж.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 34 (14+9+11) – 19 (6+10+3).

Судьи: Бирин, Сергеев.

18 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.