23:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ оставила без изменений штраф форварда "Витязя"

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата "Витязь" – "Барыс" (4:2), состоявшегося 2 декабря 2016 года, информирует официальный сайт турнира.

Время – 14.50. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Витязя" Александра Степанова (№30) наказание по Правилу 539 б (Подножка) "Правил игры в хоккей сезона 2016/17" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.10. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/03/330649.html

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