Карсумс продлил контракт с "Динамо" на два года

Нападающий Мартиньш Карсумс продлил контракт с московским "Динамо", сообщает официальный сайт КХЛ. Новое соглашение с латвийским хоккеистом рассчитано на два сезона.

31-летний хоккеист играет за столичный клуб с 2013 года, куда перешел из рижского "Динамо". В прошлом сезоне форвард набрал 34 (16+18) очка в 52 встречах. В КХЛ он записал на свой счет 210 (112+98) очков в 353 матчах.