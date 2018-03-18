Игроки "Амура" на выборах президента угощали избирателей пирожными с эмблемой команды

Игроки "Амура", а также хоккеисты молодежной команды "Тигры Амура" в полном составе проголосовали на избирательном участке в Хабаровске, после чего угощали избирателей пирожными с эмблемой команды, информирует РИА Новости.

"Голосование прошло на участке №160, организованном в 38-й школе в Хабаровске, – отмечается в сообщении. – Эта школа выбрана потому, что в этой школе когда-то учился тренер команды Станислав Басов, кроме того в конце марта школе исполняется 80 лет. После голосования раздавали автографы, фотографировались со школьниками и избирателями, а также угощали их пирожными с эмблемой команды".

