Игорь Захаркин: "Югре" нужно выгрызать матчи и жертвовать собой"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин после поражения от минского "Динамо" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ был разочарован своими хоккеистами. По мнению наставника хантымансийцев, пришло время делать выводы.

- Для нас это была важная игра после больших поражений, - приводит официальный сайт "Югры" слова Захаркина. - Мы считали, что настал тот рубеж, от которого мы должны подниматься вверх. Сегодня я разочарован нами всеми. Такие матчи выигрываются на характере, травмах и жертвах. Мы пропустили гол на последней минуте в ситуации, когда численное превосходство в обороне было у нас. Это говорит о том, что не все хоккеисты понимают, в каком тяжелом положении находится команда. Я думаю, что настала пора делать определенные выводы. Так безответственно проигрывать такие ответственные матчи недостойно команды, выступающей в КХЛ.

- Игорь Владимирович, почему все еще существует проблема с реализаций большинства?

- Потому что есть определенная квалификация у игроков. Мы тренируем неравенства каждый день и помногу раз. Для того, чтобы забрасывать шайбы в неравенстве нужна креативность и уверенность. Ситуации, которые повторяются на тренировках нужно уметь воспроизвести в процессе матча. Те игроки, которые выходят в спецбригаде численного большинства, нами считаются лучшими. У нас просто нет других. Но при этом у нас низкая результативность. Вывод один - значит они лучшие только на фоне наших хоккеистов, а не на фоне наших соперников. Нам дается много шансов и времени, для того, чтобы эти ребята могли проявить себя. К сожалению, получается, что наши лучшие хоккеисты играют не так эффективно. Это наша беда.

- Какие действия вы планируете предпринять, чтобы прервать серию поражений?

- Мы много и тяжело тренируемся и видим, что в физическом плане ребята готовы выполнять работу. Они понимают систему игры. Нами забиваются голы с позиций, когда нужно "чуть-чуть", чтобы выбить шайбу. И наоборот, когда мы играем в атаке нужно чуть-чуть, чтобы забросить шайбу. Я думаю, что те лидеры, которые должны были брать инициативу на себя, не выполняют эту задачу. У них много возможностей и игрового времени. Мы в такой ситуации должны смелее доверять нашим молодым игрокам. Результат сразу не улучшится, но нам нужна энергия, движение и желание победить. Пока желание победить слышится в раздевалке, на скамейке, но не на льду. Матчи нужно выгрызать и жертвовать собой.