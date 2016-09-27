21:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

Даллмэн сделал 200-ю передачу в КХЛ

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Сделав две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата с "Сочи", защитник "Барыса" Кевин Даллмэн стал пятым хоккеистом, достигшим отметки 200 передач в КХЛ. Лидером по числу ассистентских баллов остается Александр Радулов, на счету которого 323 передачи в матчах за "Салават Юлаев" и ЦСКА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты регулярных чемпионатов КХЛ

Игрок

Клубы

Матчи

Передачи

Ср.

Александр РАДУЛОВ

Салават Юлаев, ЦСКА

391

323

0,83

Сергей МОЗЯКИН

Атлант, Металлург Мг

441

286

0,65

Вадим ШИПАЧЕВ

Северсталь, СКА

401

230

0,57

Данис ЗАРИПОВ

Ак Барс, Металлург Мг

431

225

0,52

Кевин ДАЛЛМЭН

Барыс, СКА

413

200

0,48

 

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