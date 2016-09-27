Даллмэн сделал 200-ю передачу в КХЛ

Сделав две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата с "Сочи", защитник "Барыса" Кевин Даллмэн стал пятым хоккеистом, достигшим отметки 200 передач в КХЛ. Лидером по числу ассистентских баллов остается Александр Радулов, на счету которого 323 передачи в матчах за "Салават Юлаев" и ЦСКА. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие ассистенты регулярных чемпионатов КХЛ
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Передачи
|
Ср.
|
Александр РАДУЛОВ
|
Салават Юлаев, ЦСКА
|
391
|
323
|
0,83
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Атлант, Металлург Мг
|
441
|
286
|
0,65
|
Вадим ШИПАЧЕВ
|
Северсталь, СКА
|
401
|
230
|
0,57
|
Данис ЗАРИПОВ
|
Ак Барс, Металлург Мг
|
431
|
225
|
0,52
|
Кевин ДАЛЛМЭН
|
Барыс, СКА
|
413
|
200
|
0,48