Даллмэн сделал 200-ю передачу в КХЛ

Сделав две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата с "Сочи", защитник "Барыса" Кевин Даллмэн стал пятым хоккеистом, достигшим отметки 200 передач в КХЛ. Лидером по числу ассистентских баллов остается Александр Радулов, на счету которого 323 передачи в матчах за "Салават Юлаев" и ЦСКА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты регулярных чемпионатов КХЛ