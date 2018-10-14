Боб Хартли: "Нюландер? С удовольствием увидел бы его в "Авангарде"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли рассказал о том, что он был бы не против увидеть в своей команде шведа Вильяма Нюландера, который до сих пор не может договориться с "Торонто" по условиям нового контракта.

- Когда-то "Авангард" выбрал на драфте КХЛ Вильяма Нюландера. Хотели бы видеть его в команде?

- С удовольствием увидел бы его в нашей команде. Я тренировал его отца в "Цюрихе", а сам Вильям - великолепный игрок, хоть пока и сидит без контракта. Пока у меня нет конкретного ответа на ваш вопрос. Думаю, его главная цель - играть в НХЛ. Надеюсь, он его подпишет договор и будет играть в НХЛ. (Евгений Белоусов)

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