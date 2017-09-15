"Автомобилист" в гостях победил минское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" на выезде одолел минское "Динамо" – 3:1. В составе екатеринбуржцев отличилсь нападающие Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Франсис Паре.

Отметим, что сегодняшняя победа позволила "Автомобилисту" подняться на пятое место в таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Михнов - 4 (Гареев), 4:02 - 0:1. Голышев - 5 (Кучерявенко, Крикунов), 37:06 - 0:2. Фонтэйн - 4 (Граньяни, Хауден), 56:28 - 1:2. Паре - 5 (п.в., Мегалинский, Тичар), 59:23 - 1:3.

Вратари: Энрот (58:40 - 58:58, 59:13 - 59:23) - Коварж.Штраф: 6 - 16.

Броски: 25 (11+4+10) - 23 (5+11+7).Судьи: Букин, Гамалей.

15 сентября. Минск. Минск-Арена.