Андрей Назаров: "Витязю" где-то не повезло в матче с "Нефтехимиком"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:1) получился тяжелым. По словам специалиста, в некоторых моментах сопернику не хватало удачи.

– Хочется, во-первых, поблагодарить болельщиков. Они сегодня опять здорово за нас болели, – приводит пресс-служба нижнекамцев слова Назарова. – Тяжелейший матч – играли против сильного соперника. Согласен, где-то ему сегодня не везло. Нам сегодня повезло вот с этим первым голом. В целом такая тяжелая победа, которой мы рады, безусловно.

– Сегодня Бикмуллин второю шайбу забросил. Как вам его игра?

– Он, безусловно, старается. Я рад за него. Пускай грызет лед хоккейной науки. Сегодня можем все вместе порадоваться за него. Мальчик старается, к тому же он местный воспитанник.