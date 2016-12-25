Андрей Костицын: "В третьем периоде с московским "Динамо" подустали, но выстояли"

Нападающий "Сочи" Андрей Костицын после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (5:3) выразил удовлетворение результатом встречи. По его словам, второй гол его команды стал ключевым в игре.

– Думаю, что все ребята сегодня молодцы, выполнили ту установку, о которой говорили перед игрой. Все сыграли на своих местах и не давали им каких-то больших шансов, чтобы реализовать преимущество.

– И в большинстве, и в равных составах сегодня здорово играли, с первых минут – хороший настрой. Какие-то итоги после прошлой игры?

– Нет, просто сейчас такое время, что надо собираться. Дома отдавать и проигрывать матчи – это тоже не дело. Поговорили просто с ребятами, посмотрели их большинство и, наверное, использовали все те свои качества, которые можем использовать против этой команды.

– Какой момент в матче стал ключевым?

– Наверное, когда мы забили два гола. Появилось где-то больше уверенности, а то в последних играх пропускаем первыми и отыгрываемся, и у некоторых не та мотивация. Поэтому где-то ребята подзарядились энергией, эмоциями и продолжали играть в свой хоккей.

– Насколько тяжело было в третьем периоде и за счет чего удалось выстоять?

– В третьем периоде уже где-то и защитники наши подустали, потому что в три пары играют. В своей зоне проваливались чуть-чуть, потому что усталость сказывалась. Но выстояли, молодцы!