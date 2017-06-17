Алексей Терещенко: "Я не буду играть за "Динамо", пока всем игрокам не выплатят долг"

Нападающий "Динамо" Алексей Терещенко выступил на специальной пресс-конференции игроков бело-голубых. Форвард сказал, что не смог встретиться с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко, чтобы обсудить вопрос задолженности перед игроками.

– Я пытался встретиться с Дмитрием Чернышенко, но он реагировал. Вчера я звонил ему последний раз. Секретарь сказала, что у него плотный график, а с понедельника он в отпсуке. Я не буду играть в "Динамо" до выплаты всех долгов партнерам. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Ранее стало известно, что центральный совет ВФСО "Динамо" окончательно забрал в свои руки управление хоккейным клубом. Команда примет участие в чемпионате КХЛ, однако пока непонятно, кто будет выступать в ее составе. Предыдущий хозяин клуба – юридическое лицо АНО "Динамо", возглавляемое Андреем Сафроновым, должно игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин – ООО "Динамо" не собирается выплачивать долги хоккеистам, а те, в свою очередь – выступать за клуб, пока не заплатят причитающееся за предыдущий сезон.