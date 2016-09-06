Александр Юдин: "Возможно, Назарову отомстили"

Бывший игрок сборной России и СКА Александр Юдин поделился мнением об отставке главного тренера "Барыса" Андрея Назарова. Ранее Назаров был уволен и из астанинской команды, и из национальной сборной Казахстана.

– Насколько неожиданной выглядит отставка главного тренера "Барыса" Андрея Назарова?

– Команда была на последнем месте, игра у них не шла, а ведь это базовый клуб сборной Казахстана. Надо чтобы они выходили на чемпионаты мира. А он, возможно, нажил себе врагов. Все-таки там столько меценатов, которые много решают в хоккейном мире. Все это сошлось. Они собрались, чтобы ему отомстить.

– Даже так…

– Конечно. Это ведь не просто так. Все накапливается. Назаров сделал много ошибок, где-то неправильно себя повел, и как только возникла ситуация с отсутствием результата, сразу все активизировались. Это должно было произойти.

– Появилась информация, что из сборной Казахстана его тоже убирают.

– У них ведь сборную всегда возглавляет наставник "Барыса". Они совмещают две должности, наигрывают молодых местных хоккеистов, чтобы обыгрывать Белоруссию, Норвегию.

– Правильно ли сделали в "Барысе", что оставили Назарова в команде после того, как он не смог решить задачу попадания в плей-офф в прошлом чемпионате?

– Там все решают другие люди и мы не можем судить об этом.

– Каким видите будущее Назарова? Пригласят ли его другие клубы, если учитывать его скандальную репутацию?

– Конечно, он найдет себе работу. Не просто так был главным тренером во многих командах. Результат зависит, в том числе и от хоккеистов: у кого-то много травм, кто-то не так относится к делу. Сейчас у ребят такие контракты, что наставник часто не может повлиять на игрока, чтобы он побежал на площадке. Пока сам хоккеист не включит свое сознание, играть не будет. Попробуй сейчас выгони из команды игрока, у которого есть контракт. Главные тренеры зачастую работают с теми, кого им дали. (Елена ГРИГОРЕВСКА)