17:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Барабанов: "Не идут у меня голы в последнее время, но что делать?"

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Форвард СКА Александр Барабанов заявил, что во время безголевой серии старается больше отрабатывать в обороне. Хоккеист уже 22 матча не может поразить ворота соперников. В текущем сезоне он набрал 25 (13+12) очков в 50 встречах.

– Ослабили хватку при счете 5:0 в игре с "Трактором", – цитирует "Р-Спорт" Барабанова. – Обидно, хотелось, чтобы Игорь Шестеркин меньше пропустил. Конечно, психологически важно набрать балл за результативность, не идет у меня в последнее время, но что делать? Надо проходить через это. Много задач нужно выполнять на льду, не только голы забивать. Я сейчас стараюсь помогать команде другими вещами: в обороне отрабатывать больше, на себя шайбу ловить.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170130/1115632984.html

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