Валерий Брагин: "Важно было собрать в Сочи игроков, выступающих в канадских лигах"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин обозначил цели, которые стоят перед сочинским сбором, в котором принимают участие 50 хоккеистов. Они готовятся к международному турниру с участием сборных Швейцарии и Латвии, который пройдет с 26 по 29 мая в Сочи.

– Сейчас идет много работы над тактикой, смотрим, как ребята адаптируются к требованиям молодежной сборной, – цитирует официальный сайт ФХР Брагина. – Важно было собрать здесь игроков, выступающих в канадских лигах, так как в следующий раз кандидаты из-за океана будут в команде только на ноябрьской серии матчей в Канаде. Озвучили всем по каким критериям будет определяться окончательный состав, поэтому теперь все зависит от них самих. Завтра будет первая проверка – два состава проведут контрольный матч между собой. Мы собрали в Сочи практически всех игроков, которые на данном этапе рассматриваются, как кандидаты на поездку на чемпионат мира в Баффало, за исключением нескольких травмированных, как, например, Герман Рубцов. Конечно, сегодня все будем переживать за национальную сборную в полуфинале с Канадой, специально сдвинули время вечерней тренировки, чтобы ребята могли посмотреть.