Свечников и Рубинчик в составе юниорской сборной России на матч со Словакией

Стал известен состав юниорской сборной России на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Словакии. Напомним, что встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее определился первый участник полуфинала турнира и будущий соперник победителя пары Россия - Словакия. Команда Финляндии в овертайме обыграла сверстников из Чехии (6:5 ОТ).

Состав выглядит следующим образом:

Жуков (Устименко);

Саморуков (А) - Дедов, Чехович - Липанов (К) - Свечников;

Рубинчик (А) - Галенюк, Алексеев - Бицадзе - Торопченко;

Баранов - Калабушкин, Слепец - Клисунов - Максимов;

Преляев, Муранов - Колтыгин - Шашков, Марушев.