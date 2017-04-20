Свечников и Рубинчик в составе юниорской сборной России на матч со Словакией

Стал известен состав юниорской сборной России на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Словакии. Напомним, что встреча начнется в 18:30 по московскому времени.
Ранее определился первый участник полуфинала турнира и будущий соперник победителя пары Россия - Словакия. Команда Финляндии в овертайме обыграла сверстников из Чехии (6:5 ОТ).
Состав выглядит следующим образом:
Жуков (Устименко);
Саморуков (А) - Дедов, Чехович - Липанов (К) - Свечников;
Рубинчик (А) - Галенюк, Алексеев - Бицадзе - Торопченко;
Баранов - Калабушкин, Слепец - Клисунов - Максимов;
Преляев, Муранов - Колтыгин - Шашков, Марушев.