СК РФ проведет исчерпывающий комплекс следственных действий, чтобы установить причины смерти 14-летнего хоккеиста "Витязя"

Сегодня в Следственном комитете Российской Федерации состоялась рабочая встреча с представителями Федерации хоккея России, информирует официальный сайт СК РФ.

В ней приняли участие руководитель управления процессуального контроля за отдельными видами преступлений СК России Евгения Минаева, заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Виталий Ткачев, руководитель следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области Александр Иванов, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, председатель Дисциплинарного комитета Федерации хоккея России Владимир Катков и другие.

В рамках встречи участники обсудили происшествие в ледовом дворце "Витязь" города Подольска.

Напомним, 11 февраля этого года вечером в ледовом дворце после тренировки 14-летнему мальчику стало плохо. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Предварительной причиной смерти ребенка явился отек легких.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела следствием изъята документация, имеющая значение для следствия, которая в настоящее время анализируется. Кроме этого следователями допрашивается тренерский штаб. В ходе следствия будет дана правовая оценка и медицинскому персоналу, который оказывал первичную помощь ребенку. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.



Представителями Федерации хоккея России было подчеркнуто, что они готовы оказать всестороннюю помощь следственным органам в установлении всех обстоятельств этой трагедии. ФХР уже назначила проведение внутренней проверки, отстранены от деятельности на период проведения следственных действий двое тренеров, которые непосредственно работали с ребенком, в проверке участвуют медицинская служба и служба безопасности ФХР. Сторонами была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве по указанному уголовному делу и оказании помощи родителям ребенка.



Кроме этого подчеркнуто, что в социальных сетях и некоторых СМИ активно тиражируются различные версии произошедшего, которые не имеют под собой доказательств и препятствуют объективному расследованию и установлению истины по уголовному делу. Хотелось бы напомнить, что вся объективная, а значит, достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьем производстве находится это уголовное дело, - говорится в заявлении СК РФ.