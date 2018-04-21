Российские юниоры выиграли второй матч на домашнем чемпионате мира

Сборная России среди игроков до 18 лет одержала вторую подряд победу на чемпионате мира-2018, который проходит в Челябинске и Магнитогорске. Вслед за Францией (7:1) команда Александра Зыбина переиграла Чехию (3:2).

Счет во встрече открыли гости - на 18-й минуте отличился Якуб Лауко. На это россияне ответили точными бросками Ивана Морозова, Василия Подколзина и Павла Дорофеева. Чехи сумели сократить отставание на 59-й минутеблагодаря шайбе Войтеха Строндала.

Чемпионат мира (до 18 лет)

Групповой турнир

Группа В

Чехия - Россия - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Лауко - 1 (бол., Пекарж, Квасница), 17:11 - 1:0. Морозов - 2 (бол.), 35:26 - 1:1. Подколзин - 1 (Михайлов, Спиридонов), 49:20 - 1:2. Дорофеев - 1 (Замула), 52:22 - 1:3. Строндала - 1 (Гайарски, Йеник), 58:10 - 2:3.

Вратари: Достал (56:33 - 58:10, 58:43) - Мифтахов.

Броски: 23 (8+8+7) - 37 (9+18+10).

Судьи: Алари, Хоппе.

21 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.