Россия обыграла США на Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) победила команду США (не старше 19 лет) и с первого места в группе вышли в полуфинал Мирового кубка вызова. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе сборной России голы забили Артемий Князев, Дмитрий Шешин, Михаил Абрамов и Иван Рогов. У американцев отличились Райан О'Райлли, Люк Джонсон и Паркер Форд.

Сборная России выиграла все четыре матча в групповом турнире и с первого места вышла в полуфинал. В субботу команда сыграет с Чехией (не старше 19 лет).

Во втором полуфинале встретятся сборные США и Канады-Запад.