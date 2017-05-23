Полуфиналы и финал юниорского ЧМ пройдут в Челябинске вместо Магнитогорска

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер сообщил, что большая часть игр юниорского чемпионата мира-2018, включая полуфиналы и финал состоятся в региональном центре. Ранее сообщалось, что финальный матч состоится в Магнитогорске, однако от этой идеи решено было отказаться из-за пересечения с финалом Кубка Гагарина.

- Сроки чемпионата совпадают с финалом Кубка Гагарина, – цитирует znak.com Одера. – Зная чемпионские амбиции "Металлурга", было решено провести полуфинальные матчи юниорского турнира, а также финал и матч за третье место в Челябинске. При этом в Магнитогорске арена "Металлург" в ходе чемпионата задействована не будет.

Кроме того, спортивные власти региона направили в федерацию хоккея России предложение сформировать турнирную сетку так, чтобы развести сборные России и Канады. Предполагается, что Россия со своей группой будет играть в Челябинске, Канада – в Магнитогорске.