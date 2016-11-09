Клим Костин: "Чувствую давление со стороны скаутов во время матчей с канадцами"

Нападающий молодежной сборной России Клим Костин отметил давление со стороны скаутов во время матчей с канадскими командами. Россияне уступили сборной Западной лиги во второй игре суперсерии в Канаде со счетом 1:4.

– Конечно, чувствуется давление (во время участия в серии с канадцами), в том числе и со стороны скаутов, но ребята помогают мне справляться, – приводит "Р-Спорт" слова Костина. – Довольно высоко котируюсь сейчас перед драфтом НХЛ, поэтому все ждут, все требует, а игра пока что не идет. По личной игре я с начала сезона, можно сказать, собой недоволен, буду работать.