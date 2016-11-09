08:54 | ХОККЕЙ — Юниоры

Молодежная сборная России проиграла второй матч суперсерии в Канаде

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Молодежная сборная России уступила сборной Западной лиги во втором матче суперсерии в Канаде. Единственную шайбу у россиян забросил Данила Квартальнов. В первой игре сборная России переиграли своего соперника в овертайме со счетом 3:2. Счет в серии стал равным - 1:1. 

В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.

Принс-Джордж (Канада)

CIBC CHL Canada Russia Series

Первый матч

Сборная WHL – РОССИЯ U-20 – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MAPKJIAP

Все сделал канадец, сбивший нашего вратаря, который ударился головой и сразу пропустил два гола двумя бросками, хитрый канадец=) Интересно почему он остался жив и здоров, после этого эпизода...

09:04

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