Молодежная сборная России проиграла второй матч суперсерии в Канаде

Молодежная сборная России уступила сборной Западной лиги во втором матче суперсерии в Канаде. Единственную шайбу у россиян забросил Данила Квартальнов. В первой игре сборная России переиграли своего соперника в овертайме со счетом 3:2. Счет в серии стал равным - 1:1.
В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.
Принс-Джордж (Канада)
CIBC CHL Canada Russia Series
Первый матч
Сборная WHL – РОССИЯ U-20 – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
MAPKJIAP
Все сделал канадец, сбивший нашего вратаря, который ударился головой и сразу пропустил два гола двумя бросками, хитрый канадец=) Интересно почему он остался жив и здоров, после этого эпизода...
09:04