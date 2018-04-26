Эксперт из США: "Русские выглядели на чемпионате мира лучше, чем я ожидал"

Известный эксперт по энхаэловским проспектам издания Athletic Кори Пронман подвел итоги выступления сборной России на юниорском чемпионате мира

– Русские выглядели лучше, чем я ожидал, – сказал Пронмэн. – Отлично проявили себя Морозов, Марченко, Жабреев и Подколзин. Эти парни создали большую часть моментов. Для своего уровня Марченко даже выстрелил, его могут даже выбрать в начале второго раунда драфта НХЛ. Мне понравился и то, как действовал в воротах Мифтахов. Он остается лучшим европейским вратарем, доступным для выбора на драфте. Отсутствие Свечникова и Денисенко значительно сказалось на сборной России. Эти двое – среди лучших игроков 2000 года рождения, особенно Свечников. Потеря Хованова была не столь существенна. На турнире пяти наций он совершенно не впечатлил. (Евгений БЕЛОУСОВ)