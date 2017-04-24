Детские команды "Спартака" и минского "Динамо" подрались после игры

"Спартак" обыграл минское "Динамо" на товарищеском турнире для хоккеистов 2006 года рождения (4:2). После финальной сирены на льду арены "Айсберг" в Сочи произошла драка между юными хоккеистами. Красно-белые опубликовали видео инцидента на своей странице в "Твиттере".

"Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры", - говорится в описании к видео.