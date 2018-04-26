Чешский хоккеист: "Обыграть Канаду - нечто особенное"

Нападающий сборной Чехии Петр Чайка рассказал о том, за счет чего его команде получилось одержать победу в чевертьфинале против Канады (2:1).

– Это нечто особенное – обыграть Канаду! Это важная игра, – сказал Чайка. – Мы играли фантастически. Наши ребята выложились фантастически. Мы сверхсчастливы!

– Вы счастливы от игры в обороне?

– Я отмечу игру в защите как у себя, так и у своих партнеров.

– Прошлым летом вы уступили Канаде в финале Мемориала Глинки (1-4). Чем та игра отличалась от сегодняшней?

– У нас вчера был день отдыха. Мы поэтому смогли отдохнуть. Мы тогда устали к финалу. Выходной в итоге все и решил сегодня.

– Вы уже смотрели чешские новости?

– Нет еще. Но я думаю,что в Чехии будут очень рады за нас!

– Можете описать свой победную шайбу?

– Я получил шайбу от Матвея Пекаржа, закрыл глаза и бросил туда!

– Что скажете о своем вратаре?

– Он великолепен! Все теперь знают как он может защищать ворота.

– Вы помните команду образца 2014 года, взявшую серебро на юниорском чемпионате? Там выступал, в частности, Давид Пастрняк.

– Помню. Но, наша цель – золотые медали. Будем выкладываться по максимуму.

– Что вы ожидаете от полуфинала с США?

– Будет очень похожая играя. Мы их побеждали два месяца назад. Будет хорошая игра для нас и для болельщиков.

– Это главная победа в вашей карьере?

– Да! Перед игрой мы настраивались как на самую главную игру в жизни и каждый из нас выложился на максимум! (Юрий ШИРИНКИН)