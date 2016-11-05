Амир Мифтахов: "России немножко не повезло в матче с Канадой"

Вратарь юниорской сборной России Амир Мифтахов считает, что его команде не повезло в матче 1/2 финала Кубка вызова с Канадой (2:3 Б). Также он рассчитывает на победу в матче за 3-е место.

– Так вышло, что проиграли сегодня по буллитам, немножко не повезло, - цитирует пресс-служба ФХР Мифтахова. - Все бывает, и с этим уже ничего не поделаешь. Могу сказать, что все ребята играли хорошо, бились до последней секунды. Мне трудно выделить какой-то конкретный самый сложный эпизод в матче, я постоянно был в игре, и все время было непросто. Моя задача – ловить шайбы, в каких-то моментах ребята очень здорово помогали. Хотел сегодня сделать невозможное.

Что касается эмоций в серии послематчевых бросков, обычно только в самом ее начале присутствует небольшое волнение, буквально пару секунд, потом успокаиваешься, буллиты и буллиты.

До завтра, конечно же, восстановимся. Нам по-любому надо восстанавливаться, выходить и выигрывать! Возвращаться домой без медалей не хотим, мы – Россия и должны побеждать. Мы приехали сюда биться и выигрывать турнир, к сожалению, не получилось стать первыми. Завтра в матче за бронзовые медали выйдем и сделаем всё для победы.