Знарок разбил тройку Мозякина, Ткачева и Плотникова

Сборная России проводит тренировку в Чешске Будеевице в преддверии матча против Финляндии на чешском этапе Евротура. Занятие проходит после переезда из Стокгольма, где команда накануне провела вынесенную встречу Чешских игр против Швеции - 3:4 ОТ.

Главный тренер сборной Олег Знарок разбил результативную тройку вчерашней игры Сергей Мозякин - Владимир Ткачев - Сергей Плотников. Хоккеисты занимаются в разных звеньях. В составе - нападающие Анатолий Голышев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов, которые накануне остались вне игры. Неизменной осталась лишь тройка Владислава Наместникова.

Вратари: Илья Сорокин, Андрей Василевский, Андрей Кареев.

Первое звено: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин – Владимир Ткачев;

Второе звено: Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров – Сергей Мозякин;

Третье звено: Антон Белов – Виктор Антипин, Роман Любимов – Вадим Шипачев – Сергей Плотников – Михаил Науменков;

Четвертое звено: Алексей Береглазов – Артем Зуб, Анатолий Голышев – Андрей Светлаков – Антон Бурдасов – Евгений Дадонов.