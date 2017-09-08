Владислав Третьяк: "В этом году Еврохоккейтур вызовет дополнительный интерес"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что Еврохоккейтур в этом году вызовет дополнительный интерес. Он подчеркнул, что организации удалось договориться со сборной Канады об участии в турнире.

– В этом году наш традиционный декабрьский турнир, который отметит 50-летний юбилей, вызовет дополнительный интерес, – приводит официальный сайт ФХР слова Третьяка. - К традиционным участникам Еврохоккейтура добавились две дополнительные сборные. ФХР договорилась об участии сборной Канады, нашим самым принципиальным соперником. После приглашения "Кленовых листьев" нам нужна была еще одна команда, чтобы турнир имел четное количество участников, а формула вписалась в имеющиеся временные рамки. Сборная Кореи, готовящаяся к выступлению на домашней Олимпиаде, проявила свою заинтересованность, соглашение было достигнуто.

Сборная России сыграет со Швецией, Канадой и Финляндией на этапе Еврохоккейтура в Москве