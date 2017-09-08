Сборная России сыграет со Швецией, Канадой и Финляндией на этапе Еврохоккейтура в Москве

Стало известно расписание матчей Еврохоккейтура, который пройдет в Москве в декабре. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии, Канады и Кореи. Каждый участник проведет по три встречи. Победитель определится по количеству очков, набранному в трех матчах.
Россияне сыграют с командой Швеции (14 декабря), Канады (16 сентября) и Финляндии (17 декабря).
Еврохоккейтур пройдет с 13 по 17 декабря.
Полное расписание матчей:
13 декабря, среда
Чехия – Финляндия (в Чехии)
Канада – Корея
14 декабря, четверг
РОССИЯ – Швеция
15 декабря, пятница
Чехия – Канада
Финляндия – Корея
16 декабря, суббота
Корея – Швеция
РОССИЯ – Канада
17 декабря, воскресенье
РОССИЯ – Финляндия
Швеция – Чехия
Дополнительная информация
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Кореи (Хоккей)