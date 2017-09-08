Сборная России сыграет со Швецией, Канадой и Финляндией на этапе Еврохоккейтура в Москве

Стало известно расписание матчей Еврохоккейтура, который пройдет в Москве в декабре. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии, Канады и Кореи. Каждый участник проведет по три встречи. Победитель определится по количеству очков, набранному в трех матчах.

Россияне сыграют с командой Швеции (14 декабря), Канады (16 сентября) и Финляндии (17 декабря).

Еврохоккейтур пройдет с 13 по 17 декабря.

Полное расписание матчей:

13 декабря, среда

Чехия – Финляндия (в Чехии)

Канада – Корея

14 декабря, четверг

РОССИЯ – Швеция

15 декабря, пятница

Чехия – Канада

Финляндия – Корея

16 декабря, суббота

Корея – Швеция

РОССИЯ – Канада

17 декабря, воскресенье

РОССИЯ – Финляндия

Швеция – Чехия