Владислав Третьяк: "Сочи и Питер могли бы принять Кубок Первого канала"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после победы российской сборной над финнами (4:3) в третьем матче Кубка Первого канала отметил игру Игоря Шестеркина и Ильи Ковальчука. По словам трехкратного олимпийского чемпиона, он был удивлен интересом болельщиков к встрече шведов с чехами.

– Оптимальный вариант играть на Кубке Первого канала в четверг, субботу и воскресенье?

– Да, мы вернемся к этому формату, если не будет ничего нового. Будем обсуждать этот вопрос.

– А по поводу проведения Кубка Первого канала, есть альтернатива Москве?

– Сложно сказать. Можно провести турнир в Сочи. Мы пока не рассматривали этот вопрос. А что? Плохо в Москве? Сегодня невозможно было купить ни одного билета. Полный аншлаг, как на чемпионате мира. Для меня было сюрпризом, что люди пришли на матч Швеция – Чехия. У нас во всех городах популярность хоккея очень высокая. Я летаю по всей стране и вижу это. Здесь все упирается в то, что турнир скоротечный и иностранцы должны улетать к себе домой. Страна у нас большая. В Питере можно было бы провести это турнир. Соперникам было бы легче туда лететь. В общем, будем рассматривать. Для меня важно, чтобы не только Москва участвовала, потому что это популяризация хоккея.

– А кого из игроков отметите по игре с финнами?

– Шестеркина и Ковальчука. Илья вернулся в сборную и доказал, что не зря. И моменты у него были, и желание, и шайбу он забросил просто потрясающую. Я бы тоже такую не взял и сказал Илье об этом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)